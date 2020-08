Dans les premiers jours qui ont suivi cette mort médiatisée, pour la première fois de ma vie, de nombreux amis caucasiens m’écrivaient, désiraient comprendre et, surtout, extérioriser leur peine et leur dégoût. Certains ont même senti le besoin de s’excuser. Avec eux, j’ai eu des conversations que je n’avais jamais osé avoir auparavant. Avec mes amis noirs aussi, il y a eu des conversations animées, des réflexions, des moments de communion dans une période où, plus que jamais, la parole se libérait et où on constatait qu’on portait toutes et tous en nous des blessures similaires, refoulées par un silence social qui avait été maintenu depuis trop longtemps. Comme je crois beaucoup au dialogue, je me suis dit qu’une table ronde pour parler des événements des dernières semaines avec cinq femmes différentes, toutes nées au Québec, serait sûrement un exercice enrichissant. La rencontre a eu lieu le 6 juillet dernier, au restaurant Le Boulevardier, à Montréal.

Isabelle Racicot: Avant tout, j’aimerais savoir ce que vous retenez des dernières semaines, des répercussions que la mort de George Floyd a entraînées.

Sandy Duperval: Les dernières semaines ont été difficiles parce qu’elles m’ont fait réaliser que j’étais privilégiée, en étant une personnalité publique, et que ça m’avait donné le sentiment erroné que les choses allaient bien, qu’on allait dans la bonne direction. Cet événement a aussi fait remonter en moi des traumatismes. J’ai vécu du racisme toute ma vie. À force de le subir, on finit par ne rien sentir, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de séquelles. Je me suis aussi demandé si j’en avais fait assez pour ma communauté. Est-ce que je me suis assez battue? Est-ce que je me suis cantonnée dans mon privilège? J’ai un sentiment de culpabilité. Oui, la situation s’est améliorée, mais la discrimination systémique est sournoise.

Valérie Beaulieu: Perso, ça me fâche de ne pas avoir vu l’ampleur des inégalités avant. Pourtant, je m’informe, je suis éduquée, mais toute cette histoire m’a fait réaliser que je n’étais pas si éduquée que ça au sujet du racisme. Je ne veux pas avoir l’air de la fille au «privilège blanc» qui a un malaise, mais je me sens un peu inadéquate. J’avais toujours l’impression que ça se passait dans l’Ohio ou dans le Missouri, mais pas ici, au Québec. Quand ça ne t’arrive pas, tu en as moins ou tu n’en a pas conscience. Et pourtant pour ce qui est des gens des Premières Nations, j’ai toujours eu un sentiment de honte, parce que je sais qu’on les a tassés de leurs terres et qu’ils subissent encore beaucoup d’injustices.

France-Michèle Thomas: Je dirais que, depuis les quatre dernières années, j’ai toujours l’impression d’avoir une blessure ouverte au cœur. Il y a toujours un événement qui arrive! À la mort de George Floyd, j’ai éclaté en sanglots et je ne suis pas quelqu’un qui pleure facilement. Je me suis dit: «Jusqu’où on va aller?» en voyant cette image de déshumanisation, le geste violent d’un policier qui n’avait aucune honte à faire ça. Pas longtemps après, au Canada, il y a eu une autre arrestation musclée d’un chef des Premières Nations. Donc, ce n’est pas juste une histoire de Noirs; toutes les personnes de couleur ou sous- représentées se sentent concernées. J’espère que ce mouvement va faire des petits et qu’il est là pour de bon.