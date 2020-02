C’est quoi?

Inspiré du coworking, c’est-à-dire des espaces de travail partagés, le coliving pousse la note plus loin en offrant café, wi-fi et un endroit… où vivre. Les «habitants», qui bénéficient habituellement d’une chambre ou d’un petit appartement privé ou partagé à même l’habitation de coliving, peuvent aller et venir à leur guise dans les pièces communes, comme le salon ou la cuisine.

«Le but, c’est de créer une communauté. Ça ressemble à l’esprit d’une commune, mais de manière très organisée», explique Maria Kinoshita, cofondatrice de Nomad Coliving, à Montréal. Chaque personne doit contribuer au bon roulement de l’habitation, que ce soit en cuisinant un repas, en offrant des ateliers ou en organisant une activité. Non seulement le coliving brise l’isolement, mais il offre également la possibilité de faire de belles rencontres personnelles et professionnelles!

Chaque habitation de coliving est différente. Les services qui y sont proposés dépendent de la clientèle: piscine, salle de lavage, entretien ménager, conférences, gym, etc. Certaines se spécialisent même dans un domaine professionnel. Elles peuvent contenir un studio pour les photographes, une cuisine dernier cri pour les chefs… Rien n’est impossible!

C’est pour qui?

Certains clament que le coliving est l’apanage des milléniaux, Maria Kinoshita est loin d’être d’accord: «Je vois des personnes de 18 à 70 ans en profiter. L’âge et le revenu n’ont pas d’importance.» Gabriel Dancause, programmeur à la tête de GAB Café et GAB Maison, à Montréal, explique pour sa part: «Ça s’adresse à une clientèle professionnelle nomade. C’est parfait pour mon mode de vie sans attaches.» Cette formule propose aux travailleurs autonomes ou à distance, aux entrepreneurs et aux créateurs de tous genres un pied-à-terre calme et équipé pour le travail partout dans le monde. Et ce, sans signer de bail et à un prix abordable, puisque les frais sont divisés entre plusieurs personnes!

Ça vient d’où?

Le concept de coliving s’est surtout développé aux États-Unis au début des années 2010. Après les espaces de travail, l’entreprise WeWork, par exemple, a eu la bonne idée d’étendre son offre à l’habitation avec WeLive.

On en trouve où?

États-Unis, Allemagne, Afrique, Espagne, Japon… Le coliving existe à peu près partout sur la planète. Ne reste plus qu’à choisir la destination en ligne! Ce site, très complet, peut nous guider au début: coliving.com