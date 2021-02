24 SEPTEMBRE 2020 4 H DU MATIN Je suis dilatée à 4. Mon travail s’est arrêté brusquement. Je suis seule dans la pénombre lugubre du lieu de triage de l’hôpital, où j’attends de perdre mes eaux. J’ai demandé à mon amoureux et à la doula de retourner à la maison. Je veux récupérer, et il est hors de question que je revienne chez moi. On m’injecte de la morphine pour que je me calme et que j’aie l’air d’une vache désœuvrée. Je plane. À mes côtés, un couple s’obstine violemment avec l’infirmière. Ils ne veulent pas passer le test de dépistage de la COVID. C’est surréel. Je souhaite simplement donner la vie, une fois pour toutes. Je perds mes eaux, enfin. L’infirmière entre dans l’isoloir. Je passe le test de dépistage. Elle me propose déjà l’épidurale. Merci, mais non merci, madame.

20 H Le travail avance bien. C’est avec la poussée que ça se complique un peu, car ma petite est en position de face. Deux heures d’efforts incommensurables et douloureux. J’ai mal. Je n’ai jamais eu aussi mal. Je pousse. Je hurle. Je suis un animal. Je suis une guerrière. Ma superbe arrive en coup de vent, enfin. Elle est merveilleuse. Je l’aime. Il n’y a rien de plus puissant que l’amour d’une mère.