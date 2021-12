Notre hôte vivait dans les petites îles près de Vancouver. Arrivés à destination, on a réalisé que l’homme qui nous avait embarqués était vraiment, vraiment, vraiment riche. Sa maison, qui n’était d’ailleurs que sa résidence secondaire, était un manoir plus luxueux que ceux que je pouvais imaginer dans mes rêves les plus fous. Le terrain magnifique qui entourait l’immense maison comprenait un court de tennis, un sauna, une piscine et une gigantesque yourte à plusieurs lits construite pour servir de maisonnette à ses enfants, dans laquelle il nous a proposé de dormir.

Ce soir-là, avec notre hôte, sa femme et un couple d’amis, dont le propriétaire de l’hélicoptère, on a dégusté le délicieux saumon qu’il avait pêché plus tôt. Après un petit tour dans le sauna, on a fait une baignade nocturne et dormi comme des bébés. Le lendemain matin, comme promis, on est montés à bord du petit hélicoptère et on a survolé la région de Vancouver, avec ses montagnes grandioses, jusqu’à l’aéroport. En apercevant un traversier tout en bas, notre pilote a lancé à la blague: «Regardez, votre ami y est peut-être!»

Contre toute attente, cette histoire, qui avait commencé comme un film d’horreur, s’est très bien terminée! J’aimerais profiter de l’occasion pour présenter mes excuses officielles à notre ami, forcé de revivre ce douloureux souvenir chaque fois qu’on raconte notre incroyable histoire à qui veut bien l’entendre… ou qu’on la publie dans un magazine.

On est désolés, P.-A.!