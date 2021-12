Devant soi

La solitude ne me faisait pas peur. J’étais prête à l’accueillir, à m’y lover pour une longue période. J’ai fait du yoga, j’ai respiré, j’ai marché, j’ai écrit chaque jour, j’ai lu tout ce qui pouvait me faire du bien.

Et sans crier gare, un homme d’une grande bonté, d’une grande douceur est apparu dans ma vie. Tout en humour et en générosité. L’attirance mutuelle a été instantanée, puis est venue une connexion émotive, sincère et authentique. Sur la pointe des pieds, j’ai avancé dans cette nouvelle relation en m’étonnant de la facilité avec laquelle je m’y mouvais. J’étais craintive, mais tout ce qui se dégageait de cet homme me criait de me laisser aller. J’ai écouté mon instinct. J’ai été envahie par un flot d’émotions comme je n’en avais pas ressenti depuis des années. Et j’ai vibré dans tout mon corps comme je ne le croyais tout simplement pas possible. Plusieurs mois plus tard, ma vie amoureuse et sexuelle est réjouissante et je me sens rayonner.