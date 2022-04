Après avoir été opérée, j’ai reçu 16 traitements de chimiothérapie et 19 de radiothérapie. Malgré une grande fatigue, je les tolérais assez bien. Je tentais de m’écouter, et je voyais ma chimio comme une visite chez le massothérapeute; c’était le seul moment où je m’accordais vraiment le droit d’être malade, de me laisser dorloter et de ne rien faire durant quelques heures. Le reste du temps, j’étais une jeune maman, avec tout ce que ça suppose de dévotion, de nuits blanches et de bonheur. Ma fille, trop jeune pour comprendre ce que je traversais, m’a donné la force de continuer à me battre. Elle était la seule personne dans ma vie qui ne me regardait pas avec les yeux de la maladie, et prendre soin d’elle était ma priorité. Son père était très présent et m’aidait beaucoup, mais j’ai tenu à vivre la maternité de manière aussi normale que possible.

Ce n’était pas de tout repos, mais la vie continuait, et je ne me reconnaissais nulle part dans la façon dont on parlait du cancer d’une personne qui était dans la trentaine. À la télé, dans les publicités ou les téléthons, je ne voyais que des femmes accablées, au teint gris, qui parlaient avec tristesse de leur vie d’avant. Sans porter le moindre jugement sur la façon dont les autres vivent avec cette maladie, j’avais envie de contribuer à projeter une image différente, plus représentative de la manière dont je me sentais: vivante, belle, fière et pleine d’espoir. Il n’y a aucune honte à avoir le cancer ou à être chauve! J’ai donc accepté de jouer les modèles pour une boutique locale, et mes photos ont circulé partout. Les messages de soutien ont commencé à affluer, et j’ai pu, par cette expérience, créer une communauté qui m’a énormément aidée à passer au travers et avec qui j’échange encore aujourd’hui. L’aide de la famille et des amis est essentielle, mais c’est aussi crucial d’échanger avec des gens qui vivent ou qui ont vécu la même chose que nous.