C’est un étrange phénomène que d’être une animatrice semi-connue dans un petit marché comme le Québec. Où j’ai à la fois de vrais fans, et d’autres qui me confondent encore avec Mélanie Maynard… En fait, on me connaît sans me reconnaître, et c’est une situation qui me convient parfaitement.

Cependant, que je sois connue ou pas, peu de gens réalisent que les projecteurs qui font briller nos yeux sur les tapis rouges sont les mêmes qui éclairent la noirceur de nos âmes lorsqu’on traverse une période dépressive.

En septembre 2018, après des mois d’insomnie, de doutes et de conflits, j’ai vécu deux ruptures simultanées: une peine d’amitié – une relation de près de 30 ans –, et une douloureuse peine d’amour. J’avais aussi perdu deux importants contrats professionnels quelques semaines auparavant. Sans toutefois nier ma part de responsabilité, j’étais déjà fragilisée et je n’avais jamais eu autant besoin de ces personnes-là. Bref, tout s’est effondré.

Du jour au lendemain, je me suis retrouvée à dormir dans le salon d’une amie, complètement anéantie. En toute transparence, mis à part quelques petits contrats et un court voyage dans les Rocheuses, je ne saurais dire ce que j’ai fait de mes journées pendant les mois d’hiver qui ont suivi. J’étais complètement perdue, sans repères.

Sauf que, chaque fois que je mettais le nez dehors, on me rappelait gentiment que mon visage, lui, continuait d’être à la télé.

Je n’oublierai pas la fois où, à la quincaillerie, je n’ai pu retenir mes larmes devant le gentil préposé qui relatait avec nostalgie des souvenirs de son pays natal, la Hongrie, où j’étais allée pour une de mes émissions télé.

Jamais on ne m’avait autant reconnue en raison de mon travail et jamais je n’avais eu autant besoin de passer inaperçue.

Au printemps 2019, le soleil réanime tranquillement Montréal, je vais déjà un peu mieux, mais je me sens encore à fleur de peau. Les terrasses, les parcs, les comptoirs de crème glacée du quartier sont profondément imprégnés de souvenirs. Tout me rappelle ceux que je tente d’oublier.

Heureusement, quelques mois auparavant, je m’étais mise à la course à pied, une discipline plus que nécessaire pour moi. Je n’ai jamais autant mérité une médaille que celle que j’ai reçue pour mon premier demi-marathon, terminé quelques jours après mon 40e anniversaire.

Le 2 juillet, un numéro portant l’indicatif 416 s’affiche sur l’écran de mon téléphone. «Est-ce que tu peux être à Toronto après-demain pour un contrat de deux semaines?» me demande l’homme au bout du fil.