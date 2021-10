Composer son histoire, une note à la fois

J’ai fait des études en musique classique, et j’ai composé plusieurs œuvres qui m’ont aidé dans ma quête identitaire. Ça m’a permis d’aller chercher, à l’intérieur et à l’extérieur de moi, ce que je pouvais faire pour définir un peu mieux qui j’étais. Au fil de mes découvertes, je me suis rendu compte qu’être métis, ce n’est pas être la moitié de l’un et la moitié de l’autre, c’est plutôt être l’un ET l’autre. Aujourd’hui, je suis donc l’un et l’autre à part entière.

J’ai terminé mes études universitaires en 1999, et j’ai déménagé dans la communauté atikamekw de Wemotaci pour enseigner la musique à l’école secondaire Nikanik. J’allais avoir 27 ans, j’étais jeune et fringant. Je partais à l’aventure… chez nous. La musique m’a fait le plus grand bien à l’adolescence, et je savais qu’elle aurait le même effet pour de nombreux élèves qui allaient se découvrir une passion. La musique offre la possibilité d’exprimer qui nous sommes, ce qui est fort important pour un ado. En fait, je parle de musique, mais ça peut être n’importe quelle forme d’art, pourvu que ce soit quelque chose qui nous fait vibrer. Car c’est la passion qui nous transforme.

Comme j’avais une formation classique, c’était important pour moi que les élèves écoutent et jouent de la musique classique: Mozart, Beethoven, Chopin. Je faisais aussi des arrangements musicaux d’œuvres connues pour que tous les élèves soient intéressés à jouer, car à la fin de chaque année, un concert était organisé pour mettre en vedette tous les élèves… même ceux qui manquaient un peu de pratique! Graduellement, l’orchestre qu’on avait formé a grossi, et on a donné des spectacles à La Tuque avec des artistes locaux, puis aux Rendez-vous autochtones, au milieu des années 2010, qui visaient à faire découvrir les artistes des communautés autochtones.

Bien des élèves ont marqué mes années comme enseignant en musique. La passion de la musique et des arts en général aura permis à Seskin de s’inscrire au cégep en musique; à Catherine de terminer un baccalauréat en arts visuels; à Marc-André de devenir le spécialiste de la sonorisation dans notre communauté; à Canouk d’être une référence en photographie et en création audiovisuelle. Tous sont des musiciens accomplis. La musique change vraiment des vies!