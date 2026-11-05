Ce qu’il y a de bien pour ma fille, c’est qu’elle ne connaît rien d’autre. Ce qui est plus difficile pour moi, c’est que ce n’était pas ça, le plan, disons. Je n’avais jamais imaginé que mon enfant vivrait avec des enjeux de santé. Mais c’est son histoire et c’est correct. Le plus beau là-dedans? Éléonore ne s’identifie pas comme une enfant malade. Peut-être parce que je n’ai jamais voulu utiliser ce mot-là. Je crois sincèrement que les mots qu’on emploie pour parler de nos épreuves finissent par déterminer la manière dont on les traverse. On ne s’est jamais apitoyés sur notre sort et on a avancé la tête bien haute, ensemble, dans le brouillard.

Éléonore perçoit son parcours comme une force. Elle a une cicatrice de superhéroïne et une petite «boîte Bluetooth» qui fait fonctionner son cœur, point final. C’est la preuve vivante que nos enfants sont résilients et qu’ils nous enseignent des leçons qu’on n’aurait jamais pu voir venir. J’ai tout de même dû apprendre à sécuriser ma fille alors que j’étais en chute libre. J’ai dû essuyer mes larmes en cachette pour lui montrer qu’elle pourrait toujours s’accrocher à mon sourire – fragile certes, mais un sourire quand même. Et ça a assurément façonné mon rôle de mère. Parce que, pendant de nombreuses années, être sa maman rimait avec «accroche-toi», faute de pouvoir me raccrocher à un chapitre du Naître et grandir pour savoir comment gérer la suite. Ma seule façon de survivre et de garder la tête hors de l’eau était de vivre dans le déni. Je suis devenue un robot sans émotion. En parler rendait les choses trop réelles.