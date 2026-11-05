J’avais entendu dire qu’avoir un enfant, c’était faire le don de soi. Après être devenue maman, je me suis demandé si je souhaitais vraiment me donner tout entière à un autre être humain. Surtout, je doutais d’être assez forte pour naviguer dans le brouillard épais qui semblait poindre à l’horizon… Pour faire court: le cœur de ma fille ne réussit à battre que grâce à un pacemaker. Elle a ce qu’on appelle «la maladie du sinus». Un cœur qui bat trop lentement, de façon irrégulière, et qui s’arrête un trop grand nombre de fois pour que je puisse dormir sur mes deux oreilles. C’est donc en urgence, et à l’aube de ses minuscules quatre ans, que son médecin a donné le feu vert pour la pose de son premier dispositif cardiaque. Pendant trois ans et demi, Éléonore a été scrutée à la loupe par une multitude de spécialistes. Les rendez-vous médicaux se sont mis à ponctuer notre quotidien. L’odeur de l’hôpital, le tissu affadi des jaquettes et le bruit agressant des machines sont devenus la toile de fond de nos vies.
Ce qu’il y a de bien pour ma fille, c’est qu’elle ne connaît rien d’autre. Ce qui est plus difficile pour moi, c’est que ce n’était pas ça, le plan, disons. Je n’avais jamais imaginé que mon enfant vivrait avec des enjeux de santé. Mais c’est son histoire et c’est correct. Le plus beau là-dedans? Éléonore ne s’identifie pas comme une enfant malade. Peut-être parce que je n’ai jamais voulu utiliser ce mot-là. Je crois sincèrement que les mots qu’on emploie pour parler de nos épreuves finissent par déterminer la manière dont on les traverse. On ne s’est jamais apitoyés sur notre sort et on a avancé la tête bien haute, ensemble, dans le brouillard.
Éléonore perçoit son parcours comme une force. Elle a une cicatrice de superhéroïne et une petite «boîte Bluetooth» qui fait fonctionner son cœur, point final. C’est la preuve vivante que nos enfants sont résilients et qu’ils nous enseignent des leçons qu’on n’aurait jamais pu voir venir. J’ai tout de même dû apprendre à sécuriser ma fille alors que j’étais en chute libre. J’ai dû essuyer mes larmes en cachette pour lui montrer qu’elle pourrait toujours s’accrocher à mon sourire – fragile certes, mais un sourire quand même. Et ça a assurément façonné mon rôle de mère. Parce que, pendant de nombreuses années, être sa maman rimait avec «accroche-toi», faute de pouvoir me raccrocher à un chapitre du Naître et grandir pour savoir comment gérer la suite. Ma seule façon de survivre et de garder la tête hors de l’eau était de vivre dans le déni. Je suis devenue un robot sans émotion. En parler rendait les choses trop réelles.
Incapable de prononcer les mots, j’ai donc décidé d’écrire un livre. À chacun son Compostelle, I guess. Sur le coup, c’était ma façon d’être dans l’action pour ne pas m’effondrer. Avec du recul, je réalise que c’était surtout ma façon de guérir. «Quand la vie t’envoie des citrons, fais-en de la limonade.» Proverbe cliché qui me hérisse le poil, mais qui, en fin de compte, dicte ma vie au grand complet. Pendant que je continuerai à fabriquer notre citronnade, ma fille, elle, continuera d’éclater de rire et de contempler la vie avec ses lunettes et son cœur rabiboché d’enfant. J’imagine qu’il est là, mon plus grand «don de soi». Éléonore, c’est ma plus belle tempête, celle qu’on traversera main dans la main, sans jamais se lâcher.
Frédérique Hamel est l’autrice de Cœur de citron (KO Éditions). Dans les librairies.
Coeur de citron, 22,95 $
ACHETER