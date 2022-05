Le printemps était déjà entamé quand, devant mon portable, j’ai eu la joie de trouver le cadeau pour mon ado. Puis, en continuant de naviguer, j’ai commandé le t-shirt «Différent comme toi», vendu au profit de la Fondation Véro & Louis. Je voulais montrer que, moi aussi, j’étais sensible à la cause. Et, par curiosité, j’ai voulu en apprendre plus sur l’autisme. C’est en lisant les caractéristiques du profil féminin que mon cœur s’est serré. J’étais autiste, j’en étais certaine. Grâce à un t-shirt, je venais d’élucider 38 ans de questionnements. J’ai tout de suite pris un rendez-vous dans une clinique privée de Montréal. Et j’ai attendu quelques semaines, en ayant peur de me tromper. Le 23 juin 2018, après une longue évaluation, un spécialiste a prononcé le diagnostic: femme autiste de haut niveau de fonctionnement (Asperger). J’ai fondu en larmes. Et j’ai eu peur qu’on doive sortir les kayaks et les canots: j’étais un torrent sur deux jambes. Un beau cours d’eau rempli de soulagement. Et quelques jours après, la tempête est arrivée. On m’avait avertie que j’allais, malgré moi, revisiter le passé et le regarder d’un autre œil. Et je l’ai fait avec amertume. Comment mon entourage avait-il pu fermer les yeux sur cette différence? Simplement parce que j’étais capable de regarder mes proches dans les yeux? J’ai ressenti un grand sentiment d’urgence. Il fallait que je mette en lumière ce côté du spectre, ce qui m’a entre autres incitée à écrire le roman Belle comme le fleuve. Trois ans après le diagnostic, les défis sont encore là. Évidemment. Mais j’ai 41 ans, je suis toujours en vie, je suis maman, entrepreneure, et, enfin, mon rêve d’être autrice s’est réalisé. Parce que je ne suis plus en quête: j’ai mon diagnostic.

Je suis une femme différente. Comme toi.

