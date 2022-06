Au départ, c’était une petite voix que j’entendais dans ma tête, et que je me forçais à ne pas écouter, mais rapidement, des commentaires sont venus la bercer. Comme lorsqu’un professeur, un homme ayant une carrière qui me faisait rêver, nous a dit: « Pour être un bon auteur en humour, faut s’habiller crotté. Des souliers troués pis un chandail de Batman, c’est l’indice de succès de quelqu’un de drôle ! » Ça se voulait comique. C’était une pointe qui visait son propre look « J’ai-acheté-ça-chez-Old-Navy-en-1992 ». Pour moi, tout ce que ça voulait dire, c’est que de passer du temps à choisir un jean qui ne me donne pas l’air d’avoir le cul plat comme une miche de pain écrasée dans le fond d’un sac d’épicerie, ça équivaudrait inévitablement à mettre moins de temps sur mes blagues.

D’autres commentaires se sont ajoutés. Une remarque funny d’un collègue de classe sur mon t-shirt plus décolleté qu’à l’habitude. Un patron, lors d’une entrevue d’embauche pour un poste d’autrice de blagues, qui me regarde de la tête aux pieds, pour me dire: « Juste pour que tu le saches, on ne fait pas de jokes de mascara pis d’ongles ici… C’est une place de gars ! » Ce genre de remarques, jamais volontairement blessantes, étaient plutôt un avertissement. Comme pour me laisser savoir: « On le sait que t’es une fille; on ne veut juste pas que ça paraisse trop. »

Puis, ma propre misogynie intériorisée s’est montré le bout du nez. C’est vrai que je n’avais pas le réflexe d’associer les filles féminines et bien habillées à « filles drôles ». Je les rangeais plutôt dans le compartiment de la confiance en soi ou de la classe. Le genre de femmes capables de se plaindre au serveur si leur repas goûte le sable.