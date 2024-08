J’ai appris qu’il s’appelait Giuseppe et qu’il était originaire de la région des Pouilles, en Italie. Il était beau, avec son teint méditerranéen, son accent et son grand sourire, et il me plaisait énormément. On s’est embrassés, ivres l’un de l’autre, comme sur un petit nuage où il n’y avait que nous deux. À la fin de la nuit, désertés par nos amis, on s’est arrêtés à un kiosque de coin de rue pour manger une bouchée avant de partir chacun de notre côté. C’était une soirée extraordinaire, mais j’étais certaine que je ne le reverrais jamais.

Le lendemain, au réveil, j’ai découvert une capture d’écran de son profil Facebook dans mon téléphone. Je lui ai fait une demande d’amitié et on a commencé à jaser. Il m’écrivait en italien, moi en anglais, et on se débrouillait de notre mieux avec Google Translate. Je m’attendais à ce que notre relation soit éphémère, comme tant d’amitiés de voyage, mais on a continué à se parler. Au fil des mois, on s’est raconté nos vies, on a discuté de nos rêves, de nos ambitions, de nos familles. Notre connexion s’approfondissait de jour en jour. Vers la fin de mon périple, il a commencé à m’inviter chez lui, à Vieste, mais je ne voulais pas écourter mon voyage pour un garçon que je n’avais vu qu’une seule fois.