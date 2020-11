Au cours de ma vie, j’ai subi une dizaine d’interventions pour faire baisser la forte pression dans mes yeux et j’ai reçu deux greffes de la cornée, dont l’une tout juste avant de tomber enceinte. Lorsque Liam a eu six mois, mon corps a rejeté les greffons. Puisque mon fils était encore bébé et qu’il était souvent hospitalisé à cause de son glaucome, mon médecin m’a conseillé d’attendre avant de recevoir une nouvelle greffe. Je voyais flou, mais j’étais tout de même fonctionnelle. J’ai donc attendu un an avant de subir l’opération qui m’a permis de retrouver une bonne vision.