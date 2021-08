17 janvier 2004, je suis dans mon appartement de l’avenue Duluth. Une journée très ordinaire. Soudain, je me mets à saigner. Panique. Réflexe naturel, j’appelle ma mère. «Manmi, je saigne, ce n’est pas normal!» Elle me dit de me rendre à l’urgence. Je joins mon conjoint pour l’informer de la situation. Il est au travail à l’autre bout du monde, sur la rive sud. J’appelle l’ambulance. Des crampes insupportables s’ajoutent aux saignements. À mon arrivée à l’urgence, je perds presque connaissance tellement j’ai mal. Mais on me demande de patienter. Je ne comprends pas pourquoi mon cas n’est pas prioritaire. Je suis en train de perdre mon bébé; je le sens au plus profond de mon être.

Le Royal Victoria étant un hôpital universitaire, c’est un résident qui m’évalue. Il fait un rapide examen gynécologique et me fait passer des prises de sang. Je dois encore patienter. Les crampes sont toujours intenses, et les saignements, toujours abondants. Une heure passe… bientôt deux. Le médecin vient à ma rencontre. Mes prises de sang sont normales. Il me pose quelques questions et m’informe que c’est une fausse alerte, que je peux retourner à la maison, que les saignements et les crampes devraient s’estomper. Il repart et me laisse seule. Je me lève et me dirige vers la salle de bain pour me changer. J’ai mal. Des larmes d’incompréhension ruissellent sur mes joues. Une fausse alerte, vraiment? Je m’assois sur la toilette, en douleur. Je redoute le pire si je quitte l’hôpital.

Après quelques minutes, je me relève, et c’est là que mon monde bascule. Une flaque de sang se retrouve sur le sol et, au milieu de celle-ci, une petite masse mauve. Je comprends tout de suite que j’ai perdu mon bébé. Mes premiers cris sont inaudibles; la douleur est trop intense pour être libérée. Je m’allonge sur le sol à côté de ce petit cœur qui s’est arrêté de battre, et, dans un abandon total, un cri violent rompt le silence.