La suite me revient par flashs: Caroline qui «frenche» l’un de ses amis, le doorman qui insiste pour me ramener chez moi parce que j’ai, à ses dires, l’air très fatiguée. Je voulais continuer de faire la fête, mais j’ai finalement quitté le pub avec lui. Je me souviens que je tenais debout et que je n’offrais aucune résistance. J’étais docile, embrouillée, et je le suivais sans trop comprendre ce qui se passait. Je n’avais pas peur; j’étais comme en transe. On est montés dans sa voiture, même s’il avait trop bu; et, après avoir appris que mes parents étaient à la maison, il m’a demandé s’il y avait un autre endroit où on pouvait aller. Je lui ai dit qu’on avait un chalet familial, une sorte de cabane en pleine forêt, et que j’avais les clés. Sur le chemin, je reconnaissais vaguement l’endroit, mais j’étais de plus en plus dans les vapes, incapable de rester droite ou de tenir une conversation, réémergeant de temps à autre pour me demander ce qu’on faisait là.

Par bribes, je me souviens qu’il m’a embrassée. Je me souviens de son poids sur moi, lui qui devait faire deux fois le mien, et d’avoir eu du mal à respirer. L’impression qu’on m’étouffait. Une pénétration brutale, sûrement sans protection, son visage enfoncé dans l’oreiller. Je crois que ça n’a pas duré très longtemps. Je n’ai aucun souvenir du chemin du retour, mais je sais qu’en me déposant chez mes parents, il a ouvert la porte de la voiture pour moi parce que j’en étais incapable. Je me suis effondrée sur mon lit, encore habillée, où j’y suis restée jusqu’au lendemain matin.

Au réveil, j’avais des douleurs et des flashbacks. Quand j’en ai parlé à Caroline, elle ne m’a pas crue. C’était un fils de riche, après tout, un gars populaire auprès des filles et dont le père était puissant, dans une petite ville où tout se sait. J’aurais été la seule à subir les conséquences d’une dénonciation.

J’ai quitté Victoriaville quelques mois plus tard.