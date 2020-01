Dans une société où les femmes doivent être humbles, ne pas prendre trop place, et surtout, ne pas se valoriser dans ce qu’elles sont et ce qu’elles font, Rose-Aimée, elle, souhaite qu’on ose davantage énoncer nos talents et notre pertinence.

«Quand je suis fière du papier que j’ai écrit ou de l’émission que j’ai animée, je ne me fais pas croire que je ne le suis pas. Et je le dis.», lance Rose-Aimée en riant.

Alors, et si on brisait le moule? Et si on se faisait assez confiance pour mettre en lumière nos forces?

Discussion franche sur la sororité, l’amour-propre et le privilège de la prise de parole.

L’épisode est aussi disponible sur iTunes et sur YouTube.

