Société

Les princes charmants, on s’entend, c’est tellement surévalué... De plus en plus de femmes choisissent d’embrasser le célibat au lieu d’une grenouille et elles ne s’en portent pas plus mal. Au contraire. Oui, être célibataire, ça peut être un choix. Non, ça ne veut pas dire qu’on est désespérée.