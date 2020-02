C’est dans un environnement très décontracté, où les blagues fusent allégrement (on vous rassure tout de suite; l’animatrice Laurie Dupont et Alex n’en sont pas à leur première rencontre!) que l’humoriste s’est confié sur son FOMO (fear of missing out), soit la peur qu’il a de tout manquer. Pour Alex, chaque fois qu’il prend une décision, cela veut aussi dire qu’il refuse toutes les autres options, et cela provoque chez lui angoisse et questionnements.

AVERTISSEMENT: Alex était particulièrement en forme lors de l’enregistrement, nous préférons vous en avertir!

L’épisode est aussi disponible sur iTunes et sur YouTube.

