BALANCE (24 septembre – 23 octobre)

Cette année, vous avez appris à valoriser vos dons en les utilisant pour apporter des contributions significatives au collectif à votre manière. On vous a également demandé de rechercher un équilibre intérieur en voyant toute injustice qui existe dans le monde extérieur. Ce qui vous attire le plus, c’est d’être présente et active où votre contribution est le plus nécessaire. Accueillez la beauté et laissez-vous tenter par le plaisir que vous avez cultivé sachant que créer de la valeur et la partager vous apportera toujours plus de satisfaction que l’accumulation.