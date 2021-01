Quelque soit notre camp, nul besoin d’offrir un présent mirobolant à notre douce moitié pour lui déclarer notre flamme le 14 février (ça vaut pour tous les autres jours de l’année, d’ailleurs). Cela dit, et on ne se le cachera pas, une petite attention fait toujours plaisir. Sur notre liste de souhait? Ces idées de cadeaux pour la Saint-Valentin qu’on offre à notre chum, à notre blonde ou qu’on garde pour soi. Après tout, quand on (s’)aime, on ne compte pas, pas vrai?