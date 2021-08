Dès l’automne, le site de luxe international accueillera des marques telles Maude, Chakrubs, Lelo, More Joy et Smile Makers, proposant jouets sexuels en cristal, vibromasseurs, lubrifiants et huiles de massage, le tout à des prix variant entre 30 $ à 290 $.

Pour l’occasion, l’écrivaine et cinéaste Whitney Mallet explore ce nouveau volet à travers un texte des plus divertissants et coquets.

Pour n’en citer qu’un extrait: « Coquins, mais coquets. Rose, menthe, lavande, mangue. Avec leurs jolies formes ondulées en silicone mat, les appareils érotiques dernier cri ayant des vedettes comme porte-parole et dotés d’un design épuré encouragent le plaisir sexuel de manière aussi respectueuse que possible, sans allure trop phallique ou salace. Le vibrateur Goop, par exemple, dont une extrémité est munie d’une boule rose bonbon, ressemble plus à un cornet de crème glacée qu’à un pénis. “On essayait de faire quelque chose… d’un peu plus intellectuel, sans doute”, a dit Gwyneth Paltrow au New York Times. » Pour lire la suite, c’est par ici.