C’est le soutien de la communauté queer et la lentille des caméras qui l’ont aidée à apprivoiser son corps et sa sexualité. « J’ai appris à aimer mon corps à travers la masturbation. Avant, je le dénigrais beaucoup et je n’aimais pas me toucher. Grâce aux gens de ma communauté, qui m’ont comprise et m’ont transmis leur sagesse, j’ai renoué avec moi-même. Quand j’ai accepté d’être nue à l’écran dans le film Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau en 2016, je l’ai fait parce que je trouvais qu’on voyait trop peu de corps différents au Québec. C’est une expérience poétique et politique qui a changé le cours de ma vie. Je suis devenue la personne que j’aurais voulu avoir comme modèle quand j’étais plus jeune.»

Aujourd’hui, Gabrielle aime ses jambes, qui lui font penser à celles de sa mère, et elle les met en valeur les jours où elle se sent bien. Elle raffole de la lingerie, tout particulièrement de celle qui est adaptée à divers types de corps (son coup de cœur: l’entreprise québécoise et inclusive Origami Customs), et voit dans le fait de se faire photographier une forme de rébellion: lutter contre le regard sévère qu’on enseigne aux femmes à poser sur elles-mêmes. « J’ai longtemps eu un monstre dans la tête. J’avais une vision déformée de moi-même et j’étais fâchée de ne pas avoir le corps dont je rêvais. En 2014, un ami m’a proposé de me prendre en photo. Contre toute attente, j’ai accepté, et je me suis trouvée tellement belle à travers sa lentille… Ç’a été le début de quelque chose. »