Des robes à la décoration en passant par les bijoux, les accessoires, les lieux insolites ou encore les choix gourmands, les unions des prochains mois s’annoncent aussi belles que riches en émotions.

La robe d’une vie

Qu’elle soit bohème ou romantique, la coupe empire c’est oui ! Délicatement resserrée sous la poitrine elle laisse danser ses lignes fluides pour mettre en valeur la silhouette. Simple à porter, elle confirme une fois de plus que même en mode nuptiale, the less is more. Pour celles qui préfèrent miser sur une association plus originale, s’avancer devant l’autel en jupe longue et haut assorti est aussi une combinaison gagnante. Les adeptes de l’effet wow opteront pour des robes de mariées aux manches volumineuses, aux éléments décoratifs imposants, aux cols atypiques ou encore aux décolletés profonds.