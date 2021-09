Alexandra Hubin, docteure en psychologie et sexologue, explique: «Pendant la masturbation et au moment de l’orgasme, l’hormone dite du plaisir, la dopamine, est libérée, ce qui provoque une sensation de bien-être. Ainsi, les procédés chimiques qui causent la douleur sont naturellement relégués au second plan, ce qui s’apparente à un soulagement de cette douleur.» Alors que la santé des femmes, et notamment tout ce qui est lié aux menstruations, a historiquement été négligée, on ne peut que se réjouir des résultats de cette étude, qui nous offre un nouveau truc – plus qu’agréable! – à ajouter à notre arsenal d’outils pour contrer les douleurs qui accablent la moitié de la population chaque mois.

Mais, pour être bien honnête, on n’a pas besoin de beaucoup d’encouragement pour donner une chance à cette technique. On met la main à la pâte le mois prochain?

Pour obtenir plus de détails, c’est ici.

