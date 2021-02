Une expérience client rehau – hau – HAU! – ssée

Pour notre plus grand plaisir (!), les deux créatrices (et bien d’autres aussi) ont parcouru le chemin cahoteux qui les a menées à nous offrir des produits de qualité, sécuritaires, et conçus pour donner aux femmes et aux personnes non binaires des orgasmes avec un O majuscule. Et pas que! Les objets qui sont sur le marché à l’heure actuelle proposent un design novateur, ergonomique, à l’aspect luxueux, en plus d’une technologie de pointe élaborée en ayant en tête ce qui nous fait vraiment plaisir. Ils sont davantage sécuritaires, fabriqués dans des matériaux qui sont sans danger tant pour notre corps et nos muqueuses que pour la planète, et ils sont surtout exponentiellement inclusifs! « Auparavant, les jouets étaient vraiment classés par catégories. Dans les sex shops, il y avait un coin pour ‘‘femmes’’, un coin pour ‘‘hommes’’, un coin pour ‘‘hommes gais’’. Et les gens s’en tenaient habituellement à la section qui leur était attitrée! » dit Henri-June Pilote, directeur général chez AlterHéros (@alterheros), et spécialiste en éducation sexuelle et enjeux LGBTQIA2S+, qui a travaillé de nombreuses années dans un magasin de jouets sexuels. « Et ça a changé rapidement au cours des dernières années. On a décloisonné le tout, et je crois que c’est une question de génération, mais aussi d’éducation. Les hommes hétéros s’intéressent sans gêne au sexe anal, les femmes veulent des trucs non genrés, loin des jouets rose bonbon d’antan, et les personnes de tous azimuts ont un intérêt pour le BDSM. C’est l’fun de voir les gens essayer de nouvelles choses. » Il salue aussi les initiatives de plus en plus présentes centrées sur le plaisir des gens trans et queer. « Avec ma plateforme (@june.pilote sur Instagram), je voulais surtout que les personnes de la communauté LGBTQIA2S+ puissent avoir accès à des sex toys qui leur conviennent, parce que je me suis rendu compte que ces jouets ont un véritable pouvoir, qu’ils peuvent aider à combattre la dysphorie de genre et à trouver une euphorie sexuelle, ajoute-t-il. Ça me ravit parce que depuis trois ou quatre ans, les connaissances des gens de cette communauté sur les différents jouets sexuels, leur utilisation et leur composition ont explosé – tout comme l’offre de toys diversifiés, d’ailleurs. On fait du chemin! »

La boutique en ligne montréalaise Nox Shop, cofondée et tenue par Amy Johnson, surfe sur cette vague. Elle propose des jouets non genrés qui conviennent à tous les goûts et à tous les portefeuilles. « Je pense qu’avant que l’offre se diversifie, que l’industrie soit prise d’assaut par les femmes, les personnes non binaires et les personnes queer, bien des gens se sentaient exclus et peu représentés dans cet environnement, qui n’était certainement pas accessible à tous. Maintenant, les boutiques comme Nox et tant d’autres font en sorte que l’expérience shopping est plus invitante et plus inclusive, parce qu’elle est centrée sur la communication, l’éducation et la sexualité positive », explique l’entrepreneure. D’après elle, le fait que l’utilisation de ces joujoux ne soit plus stigmatisée est redevable aux réseaux sociaux, où l’équipe de Nox et ses pairs font un travail de sensibilisation. « On n’a qu’à penser au langage qui entoure les jouets sexuels: il est en constante évolution et vise à inclure le plus de personnes possible. Les mots qu’on emploie sont de moins en moins genrés, on tente de réduire les fausses promesses du type “le meilleur orgasme de l’univers entier en trois minutes top chrono!” et de centrer la conversation sur la connaissance de son corps, de ses envies, des sensations qu’on trouve agréables. Le marketing lié aux sex toys est aussi plus axé sur le plaisir en solo, alors qu’avant il était axé sur les couples. Ça normalise la prise en charge de son propre plaisir. »

Casser les tabous entourant la masturbation, le plaisir désigné comme « féminin », les jouets comme outils permettant d’avoir une vie sexuelle plus satisfaisante sert à tout le monde, mais, de l’avis d’Henri-June Pilote, cette révolution sert également à diversifier l’offre – et à la rendre plus accessible! « Pensons aux jouets à succion, qui coûtaient plusieurs centaines de dollars il y a quelques années. Il y en a maintenant une tonne sur le marché, à un prix beaucoup plus abordable. C’est important de démocratiser le plaisir, notamment pour les gens encore stigmatisés dans notre société, comme les gens trans et les travailleurs du sexe, qui n’ont pas toujours un budget faramineux leur permettant de remplir le tiroir de leur table de chevet. » Se dirige-t-on lentement, mais sûrement vers un plaisir réellement accessible à tous? On ne peut que (se) le souhaiter!

