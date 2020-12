BALANCE (24 septembre – 23 octobre)

Cette année 2021 commence par la fin des projets à la maison et les grands changements que vous avez commencés en 2020. À partir d’avril, vous serez plus romantique que jamais et vous plongerez directement dans votre sexualité. Il semble y avoir beaucoup d’énergie spirituelle dans l’air pour vous en ce moment, profitez-en pour l’intégrer à votre vie sexuelle. Prenez un pas de recul et notez votre état mental, ainsi que votre état émotionnel et physique. L’été sera un moment pour comprendre ce dont vous avez besoin, c’est-à-dire d’un peu plus de sensualité. Restez ouverte aux opportunités, cette sensualité pourrait arriver très rapidement.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre)

Durant la première saison de l’année, vous serez probablement en mode récupération et vous vous sentirez prête à reprendre votre confiance après quelques échecs dans votre vie intime. Vous élargissez vos horizons en vous ouvrant à de nouvelles possibilités. Soyez à l’écoute de toutes les nouvelles idées évoquées, même si elles vous semblent farfelues. Essayez quelque chose de plus sauvage et sensuel au lit pourrait avoir des conséquences intéressantes sur vos orgasmes durant l’été. Il y a de fortes chances que recevoir au lieu de donner autant soit exactement le gage de confiance dont vous avez besoin dans votre relation amoureuse.