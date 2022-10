J’ai rencontré Marie-Michèle au moment même où je réussissais à guérir d’une douloureuse peine d’amour qui m’avait submergée pendant près de deux années. Les morceaux de mon cœur éparpillés aux quatre coins de mon appartement enfin recollés, je reprenais peu à peu confiance en moi, un sourire fin aux lèvres, le pas non pas léger, mais un rien plus sautillant. Marie-Michèle est entrée dans ma vie à la vitesse grand V, d’abord comme collègue, puis en tant qu’amie précieuse, avec son fou rire en cascade, ses cheveux blonds soleil, sa gentillesse en velours et ses yeux bleus comme l’océan où il fait bon nager jusqu’à en être toute ratatinée. Je pense que je l’ai tout de suite aimée. J’ai découvert en elle une personne de qualité comme il en existe peu (pour ne pas dire pas !), qui me faisait sentir bien dans ma peau, me rendait plus drôle, plus belle, plus intéressante rien qu’en me côtoyant, qui me donnait envie de faire des plans pour le futur et de partager des expériences, voyages, sorties avec elle, rien qu’elle. Ça m’a pris près de quatre ans avant de réaliser que j’étais profondément, intensément, entièrement amoureuse d’elle. Et elle de moi. Il faut dire qu’avant ça, j’avais presqu’exclusivement fréquenté des hommes, que j’ai tous trouvés durs, fermés, difficiles à suivre et à vivre. Marie-Michèle, elle, débarquait dans ma vie comme une brise d’été, douce et enveloppante. À ses côtés, mes jours étaient paisibles mais excitants, et mon bonheur serein mais éperdu.