Le mariage simple et intime

Certainement inspirés du mode de vie slow life que plusieurs souhaitent adopter au quotidien, les mariages en plus petit comité et prônant la simplicité sont la tendance de l’heure. On tourne le dos aux cérémonies dispendieuses et démesurées pour privilégier un moment de partage intime, aux côtés des personnes qui nous sont chères, dans un décor naturel, comme un jardin ou une vaste cour boisée. Côté robe, on mise pour des coupes décontractées (qu’on pourra peut-être même reporter!), un maquillage naturel et une coiffure facile à réaliser.