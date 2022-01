Dildo Temptasia Evira, par Blush Novelties

Ce dildo simple séduit de par sa largeur et sa circonférence. Il est courbé pour atteindre les zones les plus sensibles, tout en permettant une sensation de plénitude bienvenue grâce à sa tête plus volumineuse que celle d’un dildo conventionnel. Il fait de plus en plus d’adeptes – et on comprend bien pourquoi!

Prix : 25$

Info : shopnox.com