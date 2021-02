Initiation au Fat Bike

On s’ennuie déjà de nos vélos et on en a marre de pédaler sur notre vélo d’appartement? Profiter de l’air frais pour vous initiez au fat bike — ou vélo à pneus surdimensionnés ! Une activité émergente et accessible à tous! Amenez-y toute la petite famille et découvrez-y les plus beaux sentiers du Québec; plaisir garanti!

Pour plus d’informations, consultez quebec-cite.com.