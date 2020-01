Si la simple idée d’aller dans un sex-shop un peu ringard nous donne froid dans le dos, qu’on se rassure: le marché des jouets sexuels a grandement évolué ces dernières années, et on trouve maintenant une offre beaucoup plus alléchante que de simples godemichés à l’allure phallique, qui ont rarement été créés en tenant compte du plaisir féminin. «Les matériaux datés et moins bons pour la santé génitale, comme le caoutchouc, ont cédé leur place à du silicone ultradoux et confortable. Et la nouvelle génération de jouets sexuels bénéficie d’une toute nouvelle approche design, qui allie avec brio fonction, esthétique et plaisir», confie Stuart Nugent, directeur création de la marque suédoise Lelo. Du côté d’Amy Johnson, cofondatrice de la boutique érotique en ligne Nox, tout passe par le langage utilisé: «On ne classe jamais les accessoires par genre (homme ou femme). On précise le type d’anatomie pour lequel le jouet a été conçu lorsque c’est absolument nécessaire, mais la plupart d’entre eux peuvent être appréciés par n’importe quel corps!»

La plus grande révolution en matière de sexualité, selon Stuart Nugent, est l’arrivée des médias sociaux et les échanges que ceux-ci ont suscités par rapport au plaisir et à la masturbation, que ce soit en solo ou en duo. «Les discussions autour de la sexualité n’ont jamais été aussi libres, honnêtes et informées! Le discrédit jeté sur l’utilisation de jouets sexuels, surtout dans le cas des femmes, se dissipe enfin, et j’ai l’impression que cette nouvelle réalité leur permet de mieux s’approprier leur corps et leur sexualité. On vit à une époque exaltante!»

Soif d’un peu de nouveauté dans la chambre à coucher? On écoute avec attention les conseils d’Amy Johnson: «Avant toute chose, il faut prendre le temps de déterminer les sensations qu’on aime, qui nous procurent du plaisir. Ce n’est pas parce que votre meilleure amie ne jure que par le Magic Wand qu’il vous faut absolument cet objet!» Même son de cloche chez Stuart Nugent, qui insiste sur l’importance de faire confiance à notre instinct: «Chaque personne est différente, il ne faut pas avoir peur d’essayer un jouet qui sort de l’ordinaire si on en a envie!»