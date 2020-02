1. Ferry, traversée érotique

Produit par ICI Première, ce balado québécois a tout pour nous réchauffer les oreilles cet hiver. Les 22 épisodes transportent les auditeurs dans les aventures sexuelles – coquines, drôles, sexy, émoustillantes ou insolites – de personnes de tout sexe, âge et orientation sexuelle. Surprenant et humain, ce balado met en lumière tout ce que la sexualité a de beau, d’étrange, de vrai.

2. ctrl-X

La littérature XXX rencontre la technologie dans ce balado qui propose des lectures érotiques classiques et contemporaines, lues par des hommes et des femmes, pour «faire contrepoids aux images explicites et souvent dégradantes pour la femme (mais aussi, de fait, pour l’homme) qu’on trouve sur le Net». À cheval entre le podcast et le théâtre, entre le très doux et l’explicite, c’est le balado parfait à écouter, verre de vin à la main, en solo ou en bonne compagnie.

3. VOXXX

De l’audio porno féministe et sexuellement positive, c’est ce que ce balado met sur la table. Et on a-do-re! Son slogan: invitations au plaisir pour clitos audiophiles. Ça ne peut être plus clair! En français et en anglais, VOXXX propose des séances de masturbation guidée, imaginées pour et par des femmes. Les créatrices misent sur l’audio pour laisser place à tous les fantasmes, par la fiction, la méditation ou «l’excitation brute». Le but? Faire du bien. Ça donne franchement envie d’accepter l’invitation…

4. On the verge

Envie de faire une incartade dans les conversations intimes d’un souper de gars? Que disent-ils lorsqu’ils parlent de sexe? Ce balado donne des bribes de réponses en proposant des entretiens crus, sans tabou ni jugement, avec des hommes qui se confient à l’animatrice sur de nombreux sujets: leurs premiers émois, leurs fantasmes, leurs déceptions, leurs doutes. C’est passionnant… et émoustillant!

5. Dipsea

Une application (payante, au coût de 5,99 $ US par mois) qui promet de nous mettre dans l’ambiance? C’est pour le moins intrigant. L’appli propose une multitude d’histoires érotiques de 5 à 20 minutes pour tous les goûts. On y trouve des récits queers et hétéros, en anglais, sur des thèmes variés. Les créateurs disent avoir conçu cet outil pour stimuler l’imagination des utilisateurs… On essaie?