La collaboration unit les philosophies des deux créateurs avec naturel: celle d’Ines, qui cherche à répondre au confort et à l’indépendance de la femme moderne, et celle d’UNIQLO, qui s’inscrit dans un esprit de simplicité, de qualité et de longévité.

Éléments essentiels de la garde-robe des femmes sophistiquées, la gamme comprend des chemisiers et des robes en soie. Ses jupes torsadées et ses tissus aux imprimés bohèmes capturent quant à eux la culture hippie des années 1970. « Personne ne veut porter des vêtements juste pour une occasion. Ces articles peuvent donc être mélangés à des vêtements plus décontractés et portés même pendant la journée », explique Ines de la Fressange.