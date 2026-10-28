Au fil des saisons, le manteau bouffant s’est taillé une place de choix dans notre garde-robe hivernale. On aime son volume enveloppant, qui donne du caractère à une tenue, même quand on l’enfile simplement sur un jean et un tricot. Pour dénicher un modèle douillet et tendance, on met le cap sur Sports Experts, une destination mode où on peut notamment découvrir la collection Amaze Puff, de Columbia.

Ces manteaux conjuguent une allure urbaine à une texture d’une douceur absolue et à un duvet qui nous garde bien au chaud lorsque le mercure chute. Le tissu déperlant aide à repousser l’humidité et la pluie légère, et c’est un précieux atout pour affronter les journées froides de l’hiver québécois. Le genre de pièce dans laquelle on a envie de se blottir, pendant le trajet pour se rendre au bureau et au cours des escapades de la fin de semaine.