Au fil des saisons, le manteau bouffant s’est taillé une place de choix dans notre garde-robe hivernale. On aime son volume enveloppant, qui donne du caractère à une tenue, même quand on l’enfile simplement sur un jean et un tricot. Pour dénicher un modèle douillet et tendance, on met le cap sur Sports Experts, une destination mode où on peut notamment découvrir la collection Amaze Puff, de Columbia.
Ces manteaux conjuguent une allure urbaine à une texture d’une douceur absolue et à un duvet qui nous garde bien au chaud lorsque le mercure chute. Le tissu déperlant aide à repousser l’humidité et la pluie légère, et c’est un précieux atout pour affronter les journées froides de l’hiver québécois. Le genre de pièce dans laquelle on a envie de se blottir, pendant le trajet pour se rendre au bureau et au cours des escapades de la fin de semaine.
Une question de proportions
Court ou long? Tout dépend de nos envies et de notre quotidien. Pour se rendre au bureau, prendre l’air la fin de semaine ou retrouver des amis en ville, on cherche un manteau polyvalent, qui suit notre rythme. La collection Amaze Puff, déclinée en plusieurs couleurs, offre différentes longueurs et permet de varier les silhouettes. La version courte accompagne aussi bien un pantalon ample qu’une coupe ajustée. La version longue nous enveloppe davantage et se glisse sur une robe en maille ou un ensemble décontracté. Pour choisir, on l’essaie avec les vêtements qu’on porte le plus souvent, car l’allure et le confort doivent aller de pair.
Les détails qui donnent le ton
Une fois le manteau choisi, les accessoires viendront compléter la silhouette. Une tuque à revers ajoutera de la texture près du visage, des gants couvriront bien les mains et des bottes d’hiver ancreront l’ensemble. Parmi les essentiels Columbia que propose Sports Experts, on choisit des vêtements qui s’agencent facilement à notre garde-robe. Des teintes coordonnées créeront un effet harmonieux; une couleur contrastante apportera un accent plus affirmé. Quelques détails suffiront pour personnaliser le tout.
Une minute d’inspiration
Dans notre vidéo Minute Mode, Victoria Beaudette, de l’équipe du ELLE Québec, nous emmène chez Sports Experts pour découvrir la collection Amaze Puff et les essentiels Columbia qui l’accompagnent. C’est l’occasion de faire le plein d’idées pour composer une tenue d’hiver aussi agréable à porter qu’à regarder!