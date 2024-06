On est au début d’octobre 2023, et l’entrepreneuse Joleen Mitton jongle avec la planification de la quatrième Semaine de la mode autochtone à Vancouver (VIFW), en plus de gérer Supernaturals Modelling, la première agence de mannequins 100 % autochtone au monde, qu’elle a cofondée. Entre la programmation d’une liste de créateurs autochtones — comme Himikalas Pam Baker et Patricia Michaels — et la supervision de la construction du décor de cet événement, qu’elle gère en tant que fondatrice et directrice artistique de la VIFW, Joleen Mitton soutient aussi une ribambelle de mannequins qui défileront probablement sur les passerelles.

Pendant un brunch, à la fin de 2020, alors qu’ils discutaient de leurs frustrations à propos du manque de porte-parole pour les talents autochtones dans l’univers de la mode, Joleen Mitton — qui est Crie — et son ami cinéaste Patrick Shannon — qui est Haïda — ont décidé que puisqu’il n’existait pas d’agence de mannequins qui accordait la priorité à la culture et à l’histoire des peuples autochtones, ils allaient en mettre une sur pied. C’est ainsi que Supernaturals Modelling a vu le jour en mai 2021, avec un répertoire de huit tops et l’objectif de cultiver leurs talents dans le respect de leur culture. «À vrai dire, je ne voulais pas créer une agence», dit Joleen Mitton. Mais comme elle avait elle-même connu l’envers du décor — elle a figuré dans des campagnes pour Kenzo, Clinique et Vivienne Westwood, entre autres —, elle souhaitait offrir un espace sûr, où les mannequins autochtones puissent s’épanouir dans le monde de la mode et en dehors de cet univers. «On essaie d’offrir à ces tops une protection contre les personnes qui ne comprennent pas leurs valeurs.»