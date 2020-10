Et puis, il y a surtout eu, bien sûr, la déferlante de carrés noirs sur Instagram en juin pour dénoncer les violences policières à la suite de la mort de George Floyd lors de son arrestation. Les grands noms de la mode se sont empressés de publier ce fameux symbole, dont Celine… qui n’avait pas montré un seul visage racisé sur son compte depuis juin 2019, comme l’ont souligné Diet Prada et le blogueur Bryan Gray Yambao, alias @bryanboy, qui n’hésite pas à épingler les acteurs de l’industrie et leur hypocrisie. La marque parisienne, comme d’autres griffes, a été accusée de faire de l’activisme de performance, soit un militantisme de façade dans le seul but d’accroître son capital social, sans qu’il y ait d’actions concrètes au rendez-vous. Il faut dire qu’après l’incendie de Notre-Dame de Paris en 2019, les groupes de luxe s’étaient précipités pour faire des dons de plusieurs millions de dollars… mais dans la foulée du mouvement Black Lives Matter, les marques ont été bien plus lentes à réagir, bien que Balenciaga, H&M, Nike, Gap, Levi’s et Lululemon notamment aient promis d’apporter un soutien financier à divers organismes qui défendent les droits des communautés noires, dont la National Association for the Advancement of Colored People ou NAACP («Association nationale pour la promotion des personnes de couleur»). «Après les assassinats de George Floyd et de Breonna Taylor, de nombreuses griffes et des influenceurs ont publié des messages de solidarité sans qu’il y ait pour autant le moindre changement de leur part, explique la créatrice canadienne Aurora James, qui dirige la marque éthique Brother Vellies de New York. Ils disent qu’ils soutiennent le mouvement Black Lives Matter, mais il n’y a aucune diversité dans leur administration ou dans les contenus qu’ils partagent.» De fait, si les passerelles des défilés embrassent désormais une certaine hétérogénéité (lors des Semaines de mode automne-hiver 2020-2021, de New York à Paris, en passant par Londres et Milan, 40,6 % des mannequins étaient racisées), la blancheur caucasienne reste la grande tendance dans les hautes sphères du luxe. Pour preuve, seuls Olivier Rousteing, chez Balmain, et Virgil Abloh, fondateur d’Off-White et directeur artistique de la collection pour hommes de Louis Vuitton, peuvent se targuer d’être à la tête d’une de ces grandes maisons ancrées dans les traditions.