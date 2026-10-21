Une tenue réussie repose sur des chaussures savamment choisies, particulièrement quand le temps se refroidit. Celles-ci doivent allier lignes épurées et style tendance, en plus de s’agencer à tous nos looks. Cet automne, la nouvelle botte Ambler, de SOREL, réunit toutes ces caractéristiques. Elle fait d’ailleurs partie des articles les plus en vogue de la saison!

La botte Ambler, inspirée du Caribou, le modèle le plus vendu de la marque SOREL, est moderne et conçue pour les amateurs d’un style pointu. Mais elle est aussi robuste, confortable, imperméable et munie d’un rembourrage ultradouillet. Elle s’adapte donc sans effort à tous nos plans – journée de travail, Pilates, pause-café, apéro, escapade de fin de semaine – et à notre garde-robe saisonnière!

Pour le prouver, huit créatrices canadiennes de contenu mode présentent 50 façons uniques de porter ce modèle de chaussure. En jouant sur les couleurs, les textures, les proportions et les superpositions, elles nous présentent des looks impeccables, à reproduire sans hésiter.