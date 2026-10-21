Une tenue réussie repose sur des chaussures savamment choisies, particulièrement quand le temps se refroidit. Celles-ci doivent allier lignes épurées et style tendance, en plus de s’agencer à tous nos looks. Cet automne, la nouvelle botte Ambler, de SOREL, réunit toutes ces caractéristiques. Elle fait d’ailleurs partie des articles les plus en vogue de la saison!
La botte Ambler, inspirée du Caribou, le modèle le plus vendu de la marque SOREL, est moderne et conçue pour les amateurs d’un style pointu. Mais elle est aussi robuste, confortable, imperméable et munie d’un rembourrage ultradouillet. Elle s’adapte donc sans effort à tous nos plans – journée de travail, Pilates, pause-café, apéro, escapade de fin de semaine – et à notre garde-robe saisonnière!
Pour le prouver, huit créatrices canadiennes de contenu mode présentent 50 façons uniques de porter ce modèle de chaussure. En jouant sur les couleurs, les textures, les proportions et les superpositions, elles nous présentent des looks impeccables, à reproduire sans hésiter.
Alaska Rider, de Montréal, a fait de l’Ambler dans la teinte «caribou buff» la pièce maîtresse de sa proposition, en l’associant à des chandails superposés, des touches de rouge et des bas amples.
De son côté, Ayla Weemaels, de Calgary, a misé sur une palette monochrome qui sert de toile de fond parfaite à l’Ambler. Porté avec des jeans blancs à jambes larges, des manteaux de laine surdimensionnés ou des blazers carrés, ce modèle fait sensation.
La créatrice Andie Johnston, de Calgary, a adopté une approche plus éclectique en associant le design sobre de l’Ambler à des trouvailles vintage, des bas aux imprimés audacieux et des accessoires tendance.
Alison Yu, de Toronto, a sillonné la ville dans ses Ambler, qu’elle a agencées avec des pièces athlétiques (pour ses cours à la barre), à des jupes-culottes décontractées et à des robes bohèmes.
Mykenna Dorn, de Vancouver, s’est aventurée en pleine nature pour montrer que l’Ambler est tout aussi à l’aise loin du bitume de la ville.
Eman Osman, de Vancouver, a bourlingué avec ses Ambler aux pieds dans les terminaux des aéroports et les cafés chics, en les juxtaposant à du denim foncé, un manteau long et ample ainsi qu’un chandail à torsades, entre autres.
Pour faire briller toutes les facettes de sa personnalité, Aliona Dushime, de Québec, a agencé l’Ambler à des tenues allant de l’athleisure au streetwear épuré, en passant par des pièces d’inspiration Y2K. La silhouette de l’Ambler apportait la touche finale parfaite à chaque ensemble!
Aurora Lovestrand, de Toronto, a porté l’Ambler dans les contextes les plus variés: sorties gourmandes en ville, balades à vélo et fins de semaine de détente au chalet. Elle a agencé le modèle à une tenue 100% denim, à des pièces superposées avec soin et à un trench classique, prouvant ainsi la polyvalence de cette chaussure.
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