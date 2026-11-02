Avis aux nostalgiques : JACOB Junior fait son retour, cette fois du côté de la beauté. Alors que JACOB souligne son 50e anniversaire, Cristelle Basmaji, fille des fondateurs Joey et Odette Basmaji, prend les rênes de l’entreprise familiale. Avec sa fille Chloë, elle imagine deux brumes parfumées inspirées des fragrances Joie de Vivre et Classique. Le passage de flambeau se poursuit aussi en mode : Cristelle et sa mère cosignent un foulard de soie noir et blanc à pois, un clin d’œil à l’un des imprimés signatures de la marque. Une partie des profits sera versée à Cœur + AVC pour soutenir la santé cardiovasculaire des femmes, en hommage à Joey.