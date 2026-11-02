Bottega Veneta : le parfum prend le large
Pourquoi réserver les beaux objets à la maison? Bottega Veneta prolonge l’univers de sa collection de parfums Alta avec des accessoires qui donnent envie d’emporter son sillage partout. Le cuir tressé Intrecciato habille des étuis pour les flacons de 50 et de 100 ml, mais aussi une breloque accueillant le format de poche de 10 ml. Des pochettes géométriques et un peigne Sardine en acier au fini doré complètent cette proposition où la beauté rencontre la maroquinerie. Le fil conducteur? Le tressage, qui inspire autant les accessoires que les duos d’ingrédients des dix eaux de parfum Alta. Du grand art, jusque dans le sac.
Zendaya × On : en mode action
Avec Zendaya et Law Roach aux commandes du style, les essentiels sportifs prennent une tout autre allure. Pour leur deuxième collection cocréée avec On, le duo imagine des vêtements techniques ponctués de fronces, de cordons ajustables et d’un imprimé python qui joue les camouflages contemporains. Notre radar mode s’affole surtout pour la Cloudnova Moon : une Mary Jane réinterprétée avec une tige en maille technique et un laçage rapide. Pour mettre le tout en mouvement, Zendaya tient la vedette d’une campagne inspirée des films d’action, réalisée par le trio Pantera et accompagnée de photos signées Cass Bird.
Zooey Deschanel × Bath & Body Works : un avant-goût des Fêtes
La saison du cocooning a trouvé sa bande olfactive. Avec Zooey Deschanel, Bath & Body Works donne le coup d’envoi des festivités avec Saison des merveilles, une collection qui mise sur les petits plaisirs parfumés. Au menu : Vanilla Cocoa Flurries, un mélange de cacao blanc, de lait de coco frappé et de bois de vanille, ainsi qu’A Thousand Wishes Granted, où la framboise sauvage rencontre la pivoine rose et l’ambre doré. Les fidèles retrouveront aussi Winter Candy Apple, Vanilla Bean Noel et Twisted Peppermint. Entre soins corporels, chandelles, savons et nouveaux parfums solides, on a de quoi faire durer l’ambiance jusqu’au réveillon.
Alexa Chung × Reformation : l’allure britannique, sans effort
Il y a les tendances qu’on épingle et les femmes dont on épingle les looks depuis des années. Alexa Chung appartient assurément à la deuxième catégorie. Reformation lui confie une collection de 30 pièces qui rassemble les ingrédients de son style : mailles classiques, manteaux aux lignes soignées, détails romantiques et accessoires qui ont du caractère. Inspirée des classiques britanniques et du charme vintage, la proposition cultive ces associations un peu inattendues qui font toute la différence. Même les chaussures s’autorisent une pointe d’insolence, avec un talon à multiples brides. Une garde-robe qui donne envie de jouer les muses de son propre quotidien!
Monos × Pre-Merger : carreaux en première classe
Le prochain départ se prépare avec une bonne dose de caractère chez Monos. La marque de bagages s’associe au studio de restauration automobile vancouvérois Pre-Merger pour redonner vie à un Mercedes-Benz Classe G de 1998. Son habitacle en cuir, ponctué d’un tissu à carreaux Rodeo Plaid tissé sur mesure, inspire aussi la collection de valises Rodeo Check. Le motif se transpose sur les coques en aluminium anodisé de Monos, pour une édition limitée qui fait voyager l’esthétique rétro. Quant au véhicule restauré, avec sa carrosserie Amaranto inspirée d’Alfa Romeo, il sera remis à une personne gagnante dans le cadre d’un concours de la marque. L’envie de prendre la route monte d’un cran.
Charlotte de Witte × TUDOR : à son propre rythme
TUDOR monte le volume en accueillant Charlotte de Witte parmi ses ambassadrices. La DJ et productrice belge, figure incontournable de la techno, partage avec la maison horlogère un goût affirmé pour les chemins moins fréquentés. Au début de sa carrière, elle se produit sous le pseudonyme Raving George pour contourner les préjugés liés au genre; elle s’impose ensuite sous son propre nom sur les grandes scènes internationales. Son parcours, porté par une vision indépendante et une volonté de bousculer les conventions, fait écho à la signature « Born to Dare » de TUDOR. Une rencontre entre précision horlogère et pulsations électroniques qui semble tomber pile à l’heure.
OPI × M&M’S : la manucure se fait sucrée
Les M&M’S quittent le bol de bonbons pour inspirer notre prochaine manucure. Avec Sweeten Your Mani, OPI transforme les couleurs emblématiques des petites confiseries en une collection des Fêtes joyeusement régressive. Rouges francs, jaunes lumineux, verts festifs et bruns chocolatés côtoient des ors brillants et des nuances caramel. Les noms sont tout aussi savoureux : Choco-lotta Cheer, I Caramel For You ou encore Feeling Mmmerry. La collaboration comprend 12 nouvelles teintes déclinées en Nail Lacquer et en GelColor, 12 autres en Infinite Shine et six en RapiDry, en plus de faux ongles aux motifs inspirés du chocolat et des bonbons.
SOREL × Aries : le plein air prend la ville
Après une première collaboration autour de l’espadrille Callsign Horizon, SOREL et la griffe londonienne Aries remettent ça avec une botte qui a du mordant. La Daystorm Chukka revisite l’héritage de l’emblématique Caribou dans une silhouette unisexe, à mi-chemin entre équipement de plein air et pièce de streetwear. Cuir pleine fleur, empiècements en cuir à poils, doublure en véritable peau lainée et semelle Vibram composent cette rencontre entre matières riches et fonctionnalité. Déclinée en noir et en brun tabac, elle a tout pour devenir la pièce forte d’une tenue d’automne.
Glow Recipe × Buldak : des lèvres à croquer
La collaboration beauté la plus inattendue du mois nous vient de deux univers coréens cultes : Glow Recipe et les ramyeon épicés Buldak. Leur terrain d’entente? Un duo de baumes teintés Glass Balm inspirés des saveurs Original et Carbonara. Le premier dépose une nuance brique douce et chaude, avec une sensation légèrement picotante; le second mise sur un rose fleur de cerisier délicat. Les formules associent notamment des microsphères d’acide hyaluronique et des céramides encapsulées pour hydrater les lèvres et leur donner un fini brillant. En prime, un porte-clés à l’effigie du petit poussin Peppo accompagne le duo. La K-beauty n’a décidément pas fini de nous surprendre!
MM6 Maison Margiela × Salomon : sortir des sentiers battus
La chaussure de ville peut-elle avoir l’âme d’une aventurière? MM6 Maison Margiela et Salomon répondent avec la CROSSDERBY, une nouveauté qui combine une tige de derby en cuir noir brillant, une semelle de plein air et le système de laçage à cordon de Salomon. Ce nouveau chapitre de leur partenariat comprend aussi trois déclinaisons de la XT-MM6 et le retour du sac à dos XT-15. En novembre, la collaboration se poursuivra avec la MM6 XT-BOOT, une botte à l’allure matelassée dont la tige se porte ouverte ou resserrée, ainsi que deux nouvelles versions de l’ACS PRO 3.
Levi’s × BEAMS × Loopwheeler : prendre son temps
Le luxe, c’est parfois de ralentir. Pour le cinquième chapitre de leur partenariat, Levi’s et BEAMS invitent le spécialiste japonais de la maille Loopwheeler à revisiter les volumes Super Wide. Résultat : une veste Type I et un pantalon ample confectionnés dans son molleton TSURIAMI, produit à Wakayama sur de rares machines anciennes. Chacune tricote environ un mètre de tissu à l’heure, donnant naissance à une matière particulièrement douce. Un bandana complète cette capsule où le savoir-faire japonais rencontre l’héritage workwear américain.
JACOB : une histoire de famille depuis 50 ans
Avis aux nostalgiques : JACOB Junior fait son retour, cette fois du côté de la beauté. Alors que JACOB souligne son 50e anniversaire, Cristelle Basmaji, fille des fondateurs Joey et Odette Basmaji, prend les rênes de l’entreprise familiale. Avec sa fille Chloë, elle imagine deux brumes parfumées inspirées des fragrances Joie de Vivre et Classique. Le passage de flambeau se poursuit aussi en mode : Cristelle et sa mère cosignent un foulard de soie noir et blanc à pois, un clin d’œil à l’un des imprimés signatures de la marque. Une partie des profits sera versée à Cœur + AVC pour soutenir la santé cardiovasculaire des femmes, en hommage à Joey.
Maison Margiela × Gentle Monster : changer de perspective
Pour leur quatrième collaboration, Maison Margiela et Gentle Monster déconstruisent notre idée des lunettes. Lancée le 29 octobre, la collection joue avec les proportions, les déformations et les contrastes : volumes surdimensionnés qui enveloppent le visage, silhouettes étroites et relevées, montures gainées de cuir comme une seconde peau. Les quatre points blancs signatures de Margiela se retrouvent aux branches, parfois réinterprétés pour sembler flotter au bord des montures. La proposition réunit 43 déclinaisons solaires et 25 optiques.
Aritzia × St-Viateur Bagel : Montréal à (em)porter
Notre amour des bagels s’affiche désormais sur nos vêtements. Pour célébrer l’ouverture de sa boutique phare agrandie sur la rue Sainte-Catherine, Aritzia s’associe à l’institution montréalaise St-Viateur Bagel. La capsule en édition limitée comprend des chandails à capuchon et à col rond en molleton douillet, ainsi qu’un t-shirt Function en coton Interlock. Une rencontre locale qu’on a envie d’adopter pour les matins tranquilles comme pour les sorties café. L’adresse montréalaise devient par ailleurs la plus grande boutique Aritzia au Québec, avec du mobilier européen inspiré du XXe siècle, des œuvres d’art choisies et un espace Atelier.
COS Perfumery : sillages minimalistes
COS poursuit son exploration olfactive avec quatre nouvelles eaux de parfum : Relique, Mémoire, L’Essence Épurée et Noir Délice. Des accords boisés profonds aux compositions florales lumineuses, la collection transpose en parfumerie le goût de la maison pour les lignes épurées et les détails réfléchis. Les fragrances se déclinent en flacons de 100 ml et en formats voyage de 15 ml, à glisser dans un étui de cuir. Autre nouveauté : les parfums solides Mythe, Fleuriste, L’Essence Épurée et Noir Délice, présentés dans des écrins nomades au design minimaliste. Un coffret découverte invite aussi à expérimenter la superposition.