Tendances
Nouveautés mode et beauté : les lancements du mois de septembre
Découvrez les nouveaux produits, collections et collaborations qui ont marqué l’actualité mode et beauté au cours du mois.
par : Joanie Pietracupa- 09 oct. 2026
Mickael Jansson
Aimé Leon Doré et The North Face prennent de la hauteur
L’énergie de New York rencontre l’héritage alpin de The North Face dans une deuxième collaboration avec Aimé Leon Doré. Pour l’automne-hiver 2026, les deux marques réunissent 30 pièces qui marient expertise technique, silhouettes contemporaines et clins d’œil aux années 1990. Une garde-robe qui nous donne autant envie de partir en montagne que de revoir nos looks de ville.
Parmi les classiques revisités, on retrouve une doudoune Nuptse réversible avec capuchon, un Mountain Jacket en GORE-TEX à coutures étanches et le célèbre Denali. Un chandail molletonné de style rugby, une veste technique inspirée des vêtements utilitaires d’archives, des mules et des chaussures de randonnée complètent la proposition. Dévoilée dans une campagne entre New York et les Andes, la capsule est offerte depuis le 17 septembre sur les sites des deux marques et chez certains détaillants.
BORNTOSTANDOUT bouscule les rayons de Sephora
Avec des noms comme Drunk Lovers, Indecent Cherry et Dirty Rice, BORNTOSTANDOUT annonce ses couleurs avant même la première vaporisation. La maison de parfums de Séoul fait son entrée chez Sephora Canada avec une sélection de 12 fragrances qui explorent des accords gourmands, synthétiques et animaux. Son idée du luxe? De la personnalité, de l’audace et des créations qui donnent envie de sortir des sentiers olfactifs habituels.
Inspirés de la porcelaine blanche de l’ère Joseon et ponctués de rouge, les flacons accueillent deux approches : des eaux de parfum intenses et des Eaux Intimité pensées pour se porter au plus près de la peau, dont Candy Dust et Cuvée Skin. On retrouve aussi Cola Addict, une exclusivité Sephora. Des parfums originaux et franchement le fun, à découvrir pour le plaisir de sentir autrement.
Kate Moss célèbre les 170 ans de Hunter
Deux icônes britanniques, une histoire qui dure. Pour célébrer ses 170 ans, Hunter retrouve Kate Moss dans «Iconic by Nature», sa campagne automne-hiver 2026. Bien avant de poser officiellement pour la marque, la mannequin avait déjà fait de ses bottes de pluie un incontournable de son style, notamment avec ses fameux looks de festival. Comme quoi une paire choisie pour traverser la boue peut aussi laisser une empreinte durable dans la mode!
La collection anniversaire prolonge cette rencontre entre héritage utilitaire et allure contemporaine. Au Canada, l’Original Tall Wellington Boot se décline dans un fini noir à effet croco, tandis que la botte Giania mise sur un suède brun chocolat imperméable. Le bottillon de neige matelassé Maribel complète cette sélection pensée pour les caprices de la météo.
Jasmine Tookes fait briller les nouvelles teintes d’ILIA
Notre gloss aussi passe en mode automne. ILIA ajoute deux nuances à sa collection Overglaze Hydrating Lip Gloss : Motif, un brun miel, et Gallery, un doux ton de petits fruits. Deux couleurs qui nous donnent envie de jouer avec les tons chauds et les lèvres brillantes à mesure que les températures descendent.
Pour accompagner le lancement, la marque s’associe à la mannequin et entrepreneure Jasmine Tookes, qui présente les nouveautés à travers ses combinaisons pour les lèvres préférées et son approche tout en simplicité du maquillage. Entre couleur, hydratation et brillance, ces nouvelles teintes ont tout pour se glisser dans notre trousse de saison.
Olivia Jade joue la carte preppy avec Reformation
Pour sa campagne automnale «Good Sport», Reformation fait appel à Olivia Jade et nous propose une petite leçon de style preppy. Lancée le 14 septembre, la sélection revisite les essentiels de saison avec des pulls en cachemire recyclé, des pièces aux coupes ajustées et un sweatshirt à encolure ronde d’inspiration universitaire. L’esprit campus, avec juste ce qu’il faut de décontraction.
La créatrice de contenu prête son allure à cette proposition qui fait dialoguer influences sportives et garde-robe soignée. Des mailles douces, des lignes nettes et des pièces faciles à agencer : voilà une formule qui nous donne envie de composer nos propres ensembles de rentrée.
Isabelle Huppert voit rouge avec Byredo
Le rouge parfait existe-t-il? C’est la question que pose Byredo à travers «Iconic Lips», sa nouvelle campagne de maquillage mettant en scène Isabelle Huppert. Photographiée par Ferry van der Nat dans un univers envahi de rouge, la comédienne répète des gestes familiers qui prennent une dimension presque obsessionnelle. Sur son teint de porcelaine, les lèvres passent du mat impeccable à une brillance intense : le maquillage devient un rôle à jouer.
La campagne accompagne le lancement d’un crayon pour les lèvres, du rouge à lèvres Fire & Rain et du rouge liquide Vinyl dans la nouvelle teinte Red Light, un rouge franc au fini laqué. Trois façons d’explorer une couleur qui n’a jamais vraiment quitté le devant de la scène. Les produits sont offerts dans certaines boutiques Byredo et en ligne.
Kendall Jenner mise sur la douceur d’Intimissimi
Certains vêtements deviennent des favoris presque sans qu’on s’en rende compte. Pour Kendall Jenner, les hauts «Ultralight with Cashmere» d’Intimissimi en font partie. Après avoir porté spontanément le modèle à encolure bateau lors de son passage au balado On Purpose de Jay Shetty, la mannequin devient le visage de la campagne numérique automnale consacrée à cette collection douce et légère.
Le premier volet met à l’honneur le haut à manches longues et à encolure en V bordée de dentelle, présenté sur Kendall en brun chocolat. Sa matière extensible et sa légèreté ont aussi inspiré les adeptes de TikTok, qui le portent de façon classique ou à l’envers pour varier l’allure. Décliné dans une vaste palette, dont de nouveaux verts, un violet raisin et un rouge profond, il nous invite à multiplier les superpositions.
SOREL adopte le violet signature de NEEDLES
Les chaussures prêtes à affronter la météo ont aussi droit à leur moment mode. SOREL s’associe à la griffe japonaise NEEDLES pour revisiter sa collection Ambler dans le violet signature de cette dernière. Une rencontre entre le savoir-faire de SOREL pour le plein air et la vision de NEEDLES, connue pour ses couleurs affirmées et sa relecture des vêtements de travail américains.
Lancée le 25 septembre, la collaboration comprend deux modèles imperméables en édition limitée : le sabot Ambler, à 225 $, et la bottine Ambler Chukka, à 275 $. Des silhouettes qui conjuguent fonctionnalité et personnalité pour nous accompagner au quotidien, même lorsque les prévisions se compliquent.
RW&CO s’invite au Bistrot à Franky
La mode passe à table : pour l’ouverture du Bistrot à Franky, le tout premier restaurant du chef québécois Francis Blais, RW&CO habille l’équipe de service. Au cœur de l’uniforme, on retrouve La Chemise, l’une des pièces phares de la marque, accompagnée d’un pantalon noir classique et d’une cravate. Un ensemble inspiré de l’univers des bistros français, où l’élégance se porte avec simplicité.
Cette collaboration prolonge la campagne «Creators & Co», qui mettait déjà le chef à l’honneur. Les deux partenaires montréalais partagent un même souci du savoir-faire et des détails, jusque dans les vêtements de l’équipe en salle. Une rencontre entre mode et gastronomie qui nous rappelle que l’art de recevoir commence bien avant l’arrivée de la première assiette.
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