L’énergie de New York rencontre l’héritage alpin de The North Face dans une deuxième collaboration avec Aimé Leon Doré. Pour l’automne-hiver 2026, les deux marques réunissent 30 pièces qui marient expertise technique, silhouettes contemporaines et clins d’œil aux années 1990. Une garde-robe qui nous donne autant envie de partir en montagne que de revoir nos looks de ville.

Parmi les classiques revisités, on retrouve une doudoune Nuptse réversible avec capuchon, un Mountain Jacket en GORE-TEX à coutures étanches et le célèbre Denali. Un chandail molletonné de style rugby, une veste technique inspirée des vêtements utilitaires d’archives, des mules et des chaussures de randonnée complètent la proposition. Dévoilée dans une campagne entre New York et les Andes, la capsule est offerte depuis le 17 septembre sur les sites des deux marques et chez certains détaillants.