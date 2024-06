De quoi laisser de la place dans ton budget. Que vas-tu acheter d’autre pour l’été?

«J’adore compléter mes looks par une ceinture, et la marque Khaite offre des modèles qui deviennent instantanément des classiques — ils sont au sommet de ma liste. Brave Leather a aussi d’excellents choix pour les accessoires, à des prix intéressants. Les lunettes d’aviateur surdimensionnées sont flatteuses sur tous les visages et rendent tous les looks plus cool, en plus de protéger nos yeux. Un autre achat chic à considérer? Une jupe maxi. On peut la porter avec un grand t-shirt au printemps, une camisole en été et un chandail en automne et en hiver; c’est à la fois confortable, décontracté et stylé. J’ai aussi désespérément envie d’essayer un masque à DEL. L’été, c’est le moment de miser sur une belle peau et un maquillage minimaliste.»

Crédit photo: @afiya.francisco