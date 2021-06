L’ascension

Dans les années 1920, le sabot quitte la campagne et se glisse aux pieds des élégantes New-Yorkaises, en se dotant d’un talon, ou d’une semelle colorée et hydrofuge, idéale pour fouler les plages de Long Island, déjà prisées à l’époque par l’élite de Manhattan. Mais ce sont les années 1960, placées sous le signe de l’amour libre, qui lui donnent ses lettres de noblesse. Durant cette décennie, des créateurs comme Herbert Levine et Ulla Olsenius – qui vend jusqu’à 23 000 paires de sabots par mois, qu’elle importe de Suède, dans sa boutique de Greenwich Village, à New York – chaussent la jeunesse hippie, qui prône un retour aux choses simples et aux matières naturelles. La chaussure, qui normalement ne découvre que le talon, ose les digressions: elle gagne en hauteur, arbore divers embellissements et n’hésite pas à prendre les traits d’une sandale, sans pour autant quitter sa semelle en bois typique. Sous l’œil des photographes, Jane Birkin, Cybill Shepherd ou encore Cher – icônes d’une génération bohème – professent leur amour pour ce modèle terriblement tendance, qui continue son ascension dans les années 1970 avant de s’essouffler devant la montée en puissance du sportswear et des baskets, une décennie plus tard.

La consécration

Dans les années 1990, le sabot se pare d’une aura luxueuse et foule les passerelles de Chanel, Gucci, Thierry Mugler et Dior, puis continue, à l’aube du second millénaire, de faire son apparition au gré des saisons, selon l’humeur des marques et des créateurs. Pour le printemps-été 2021, Hermès, de même que Celine, Louis Vuitton, Stella McCartney et Bally, hissent la chaussure au rang des tendances phares. C’est que, depuis les sixties, le modèle a fait du chemin, et il continue sa parade de séduction sans perdre de terrain!

Lire aussi:

Shopping: les mules «sabots», tendance phare du printemps-été 2021

Histoire de mode: le sac shopping de Telfar

Histoire de mode: la doudoune