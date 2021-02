L’envol

En 1973, l’aura de la doudoune prend de l’ampleur, grâce à la designer new-yorkaise Norma Kamali, qui lui donne ses lettres de noblesse mode. De retour de camping, la créatrice conçoit le Sleeping bag: un long manteau en duvet confectionné à l’aide de deux couches superposées, taillées à même un sac de couchage durant les premières années de sa production. La pièce devient un phénomène instantané et séduit autant Cher et Elton John que les videurs du célèbre club Studio 54, où se réunit chaque nuit la faune glamour de Manhattan. Le vêtement qui, depuis sa création, descend les pistes de ski, d’Aspen à Courchevel (en France, on préfère d’ailleurs la marque Moncler, fondée en 1952), s’invite dès lors en milieu urbain et osera toutes les folies durant l’exubérante décennie des eighties. Dans les années 1990, le manteau en duvet habille les rappeurs, à l’heure où le hip-hop prend de l’envergure, et se hisse sur les passerelles, notamment celles d’Alexander McQueen, d’Helmut Lang et de Maison Margiela, qui, pour l’automne-hiver 1999-2000, dévoile une pièce d’exception: une doudoune polyvalente, qui se transforme en couette lorsqu’on enlève les manches.