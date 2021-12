En juillet dernier, deux navettes – l’une de l’entreprise Virgin Galactic et l’autre de Blue Origin – ont quitté notre atmosphère durant quelques minutes. À bord de leurs vaisseaux respectifs, les milliardaires Richard Branson et Jeff Bezos, qui désirent faire du tourisme spatial une réalité. L’espace sera-t-il bientôt la destination de choix d’une jet-set en quête de nouveauté, la même jet-set qui s’envole aujourd’hui pour Gstaad ou Saint-Barth?

Une saison tournée vers l’avenir

Pour l’automne-hiver 2021-2022, les marques ont imaginé un vestiaire intergalactique au sommet des tendances, de Balmain et ses tenues métallisées à Maximilian et ses clins d’œil à la mode futuriste des années 1960. Quant au créateur Nicolas Ghesquière, il a exprimé son besoin d’inventer un «voyage extraordinaire» à travers des capes protectrices et des parkas qui semblent doublés d’une couverture de survie et qu’on verrait aisément portés par les premiers touristes en orbite. Mais c’est sans doute chez Balenciaga que cette conquête de l’espace est la plus frappante: son créateur, Demna Gvasalia, a collaboré avec la NASA pour mettre au point, entre autres, un manteau qui ravira les cosmonautes en herbe (et les modeuses avides d’atteindre le firmament du style).