Il y a des moments où écrire sur la mode est, pour moi, une nécessité absolue. Quel meilleur moyen que les mots pour transmettre ce que je veux exprimer? À bien des égards, je me suis découverte en interprétant cette forme d’art qu’est le vêtement. Mais il y a d’autres moments où l’univers de la mode paraît absurde. Comment la taille d’un ourlet peut-elle se mesurer aux catastrophes qui frappent actuellement plusieurs régions du monde? Entre les conflits qui font rage en Palestine, en Ukraine ou au Soudan, et les retombées économiques, psychologiques et émotionnelles des suites de la pandémie, il semble que, depuis 2020, on passe du traumatisme à l’adversité, et vice-versa, sans jamais en voir la fin. Comment des vestes en jean pourraient-elles atténuer la douleur que ressentent tant de gens? J’avoue que, par les temps qui courent, le métier que j’ai choisi me paraît bien futile.

Pourtant la mode, comme d’autres domaines artistiques, a toujours eu le pouvoir d’apporter des réponses à ce qu’on ressent de manière particulièrement poignante. Je n’ai jamais ressenti autant d’émotions, et aussi profondément, que durant la dernière année : angoisse, peur débilitante et joie ont tourné en boucle dans ma tête et dans mon cœur. Cette gamme d’émotions — qui englobe toutes les nuances, de la noirceur à la légèreté — s’est reflétée dans les looks présentés l’automne dernier sur les passerelles des défilés printemps-été 2024.