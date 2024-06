LA BALLERINE PLATE MINIMALISTE

Ballerines en résille blanche, de Alaïa, 1 050$

S’il y a une chaussure qu’il nous faut cet été, c’est bien la ballerine plate minimaliste. De retour après avoir passé quelques années au fond de nos garde-robes, ce type de chaussures possède différentes variantes plus jolies les unes que les autres. Les ballerines sont légères et sont disponibles dans des textures délicates, comme la maille et la soie. Si on craque pour une paire d’Alaïa ou de The Row, plutôt dispendieuses, on peut se tourner vers un des nombreux modèles similaires sur le marché cette saison – les options sont infinies! On les porte avec une robe légère, une jupe cargo ou un pantalon à jambes larges pour un look raffiné.