Le satin

La robe en satin offre la légèreté de notre pyjama préféré et l’élégance d’un tissu brillant et soyeux. Elle se porte à toutes les occasions: sous un t-shirt blanc et avec une paire de sneakers rétros, sous un gros pull et avec des bottillons en cuir, ou agencée à un veston XXL et des sandales à talons hauts.

Robe en satin à dos ouvert

Prix : 89,90$

