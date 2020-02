Le skinny n’est plus indétronâble

Bonne nouvelle pour celles qui en ont marre du jean ajusté comme un legging: «On voit de moins en moins de skinny chez les créateurs, qui lui préfèrent des modèles à coupe droite», affirme Brigitte Chartrand, directrice des achats pour femmes à la boutique en ligne Ssense (ssense.com). Selon l’acheteuse de ce site spécialisé en vêtements de designers, la tendance est aussi aux pantalons à pattes d’éléphant, aux mom jeans (à jambes fuselées, mais amples aux hanches), aux salopettes et aux jeans en denim rigide.

Les modèles millésimés sont plus hot que jamais

«Le fameux jean emblématique de Levi’s – le modèle 501 – est de retour», note Erin Meadows, directrice de la marchandise pour les boutiques Aritzia, jurant qu’elle a vu toutes les rédactrices de mode en porter. Ce jean fait en coton, sans stretch ajouté, ne convient cependant pas à tout le monde», prévient Kari Svarc, vice-présidente des opérations de la marque de jeans montréalaise Naked & Famous. «Une femme ronde ne se sentira pas à l’aise dans un denim rigide.» Elle recommande cette matière aux filles à la silhouette plus élancée.

Certaines coupes vont à tout le monde (oui, oui!)

Selon Erin Meadows, d’Aritzia, le mid rise skinny serait presque universellement flatteur: «Contrairement au jean à taille basse, ce modèle ajusté à taille mi-haute ne fait pas déborder le ventre ou les poignées d’amour. Et il est plus facile à porter qu’un modèle à taille haute, qui aplatit parfois les fesses.» Selon elle, il vaut mieux privilégier un jean dont la bande de taille monte plus haut en arrière qu’en avant. Ça met l’accent sur la chute de reins… et ça évite d’offrir une vue trop plongeante quand on se penche!

La taille haute n’est pas un instrument de torture

On a souvent peur du jean à taille haute, qui peut justement être difficile à porter. Mais celles qui l’aiment l’aiment passionnément. Par exemple, Catherine Ryu, directrice de création pour la marque de denim Citizens of Humanity, soutient que cette coupe allonge la silhouette et agit comme une gaine sur le ventre.

Le format (des poches) compte

Un autre truc pour choisir un jean qui nous avantage? Tenir compte de la dimension et de l’emplacement des poches. «Si vous avez un derrière rebondi, optez pour des poches plus grandes, mais si vos fesses sont plates, choisissez des poches plus petites, conseille Erin Meadows. L’important, c’est que la poche arrive pile au milieu de la fesse.» Une simple affaire de proportions.

Le stretch est une invention merveilleuse

«C’est le jean le plus confortable de notre garde-robe qu’on met le plus souvent», déclare Larissa Noble, directrice du design pour la collection Gap 1969. Or, pour être agréable à porter, un pantalon en denim doit contenir un peu d’élasthanne, ajoute Jason Trotzuk, fondateur et directeur créatif de Fidelity Denim. Le meilleur choix selon lui? Un jean qui comporte 98 % de coton et 2 % d’élasthanne. «Si le jean contient trop de stretch, il deviendra vite large et informe», dit-il.

On n’arrête pas le progrès!

Il a beau dater de presque un siècle et demi, le jean continue d’évoluer. Ainsi, le denim n’est plus uniquement composé de coton, rappelle Jason Trotzuk: «On utilise parfois des mélanges de coton et de rayonne, ou alors on y intègre des fibres textiles comme le Lyocell [ou Tencel, une fibre résistante, absorbante et biodégradable] pour rendre le denim toujours plus confortable, plus doux, plus haut de gamme.»

Le blanc n’est pas réservé aux brindilles

Le noir est certes plus flatteur mais, l’été, un jean skinny blanc sur une peau bronzée fait des ravages. Vous avez peur de l’effet grossissant? À ce propos, Erin Meadows signale qu’un skinny «ne doit pas être trop serré aux genoux, car ça élargit les jambes». Catherine Ryu, elle, conseille d’agencer un jean étroit et pâle avec un top ample et flottant: ça affine la silhouette!

Le jean s’adapte à la maternité

Un bébé s’annonce? Pas besoin de vous ruiner en investissant dans un jean de grossesse: achetez plutôt une simple bande de tissu élastique – appelée belly band – dans une boutique de maternité. Cet accessoire vous permettra de porter tous vos pantalons qui ne ferment plus.

L’eau chaude est l’ennemie du denim

«La chaleur abîme les fibres élastiques, note Jason Trotzuk, ce qui finit par les étirer.» Pour éviter que votre skinny devienne un boyfriend, ne le lavez donc jamais à plus de 30 °C. Faites plutôt un lavage à l’eau froide, en retournant le pantalon à l’envers, conseille Catherine Ryu, qui recommande aussi de laisser un jean neuf tremper quelques heures dans de l’eau salée pour en fixer la couleur.

La sécheuse… c’est pour les jeans déjà secs!

«Un jean perdra rapidement son élasticité et sa couleur si on le met dans la sécheuse», avertit Catherine Ryu. L’idéal, c’est de le laisser sécher à l’air libre. Vous le trouvez alors trop raide? Nos experts suggèrent de le faire culbuter quelques minutes dans la sécheuse lorsqu’il est déjà sec. Souplesse assurée!



Les connaisseurs préfèrent le brut

Contrairement à la plupart des jeans vendus en magasin, ceux en denim brut (les préférés des puristes!) n’ont été que très peu lavés, voire pas du tout, durant le processus de fabrication. Résultat: la couleur dont ils ont été enduits reste en surface, sans pénétrer au coeur du fil textile. «Avec le temps et les frottements, la teinture s’efface en laissant transparaître le coton naturel aux endroits les plus usés, explique Kari Svarc. Si on fait du vélo, par exemple, le jean sera plus délavé aux genoux, et si on range son portable dans la poche arrière, il en conservera l’empreinte… Bref, ça permet d’avoir un jean ultrapersonnalisé! »

… Et savent l’entretenir

Quand on achète un jean brut, il faut en prendre soin. «Moins vous le lavez, plus votre raw denim devient unique», jure Kari Svarc, qui a déjà porté un jean durant six mois sans le mettre à la laveuse dans le seul but d’obtenir l’effet délavé souhaité. Pour l’entretien, Erin Meadows suggère de mettre le jean au congélateur, ce qui tue les odeurs. À celles qui préfèrent réserver le congélateur aux pizzas, Jason Trotzuk, lui, conseille d’aérer le jean dehors l’été. «Pendant la nuit, la rosée se dépose sur la toile avant de s’évaporer. Lavage naturel garanti!» Rosée ou freezer, on choisit son camp.

La bonne longueur, c’est primordial

Le jean des années 1970, évasé à partir du genou, est de nouveau tendance. Ça tombe bien, il donne l’impression qu’on a des jambes interminables! À une condition: «Le bord doit arriver à un pouce du sol, pas moins, quand on porte des talons», estime Erin Meadows. D’autres modèles sont au contraire plus jolis lorsqu’on les raccourcit: «Le jean à jambe droite, le skinny et le boyfriend sont tous plus cool lorsqu’ils laissent voir la cheville», affirme Larissa Noble. Pour raccourcir l’ourlet, l’idéal est de confier son jean à une boutique spécialisée plutôt qu’à la couturière du coin. «Les spécialistes s’assureront de garder l’ourlet original du jean et d’utiliser un fil très résistant, de calibre industriel», souligne Jason Trotzuk.

Boyfriend ou girlfriend?

S’il faut en croire Catherine Ryu, les récents modèles de jean boyfriend, ce pantalon large emprunté au vestiaire masculin, sont plus sexys que ceux d’il y a cinq ans. La jambe est notamment plus étroite qu’avant, ce qui a valu au boyfriend une nouvelle appellation: le girlfriend. Si vous le trouvez tout de même trop large, Jason Trotzuk propose de le remplacer par un skinny une taille au-dessus de celle que vous portez d’habitude: «La coupe restera féminine, mais avec un côté baggy.» Cela dit, le designer de Fidelity Denim nous incite à porter le boyfriend pour ce qu’il est, c’est-à-dire un pantalon ample et décontracté.