Le manteau ceinturé est probablement LA tendance immanquable de ce mois de Fashion Week. Intégrée ou délicatement posée dessus, la ceinture quitte les passants de nos pantalons pour venir marquer notre taille au-dessus de nos manteaux. Féminin, tendance et stylé, à lui tout seul il emporte un look dans les stratosphères mode. Et les affutées de la mode l’ont bien senti depuis des années.

Comment choisir son manteau ceinturé?

Tout d’abord, il y a le choix de la matière. Et ce critère va influencer complètement la manière dont vous aborderez le manteau ceinturé. Il faut savoir si vous souhaitez un manteau dans une matière en coton comme un trench par exemple, un manteau en tweed coloré ou bien tout simplement un manteau ceinturé en laine noir rigide. L’effet escompté ne sera pas le même. Ensuite, bien-sûr il y a le choix de la ceinture. Elle peut être déjà intégrée au manteau ou bien on peut la rajouter et donc donner une toute autre tonalité au par-dessus. On l’aime en cuir, en léopard ou en effet cordage.

Comment porter son manteau ceinturé ?

Tout dépend de la longueur, évidemment. S’il s’agit manteau long, on va privilégier un pantalon pour équilibrer la silhouette et une paire de talon pour se grandir. S’il est un peu plus court, on peut tenter une robe ou une jupe. Bien-sûr, il faut que le choix de la pièce sous le manteau soit cohérent avec la saison et l’ensemble des étoffes. Pourquoi ne pas tenter une paire de boots seventies à talons géométriques avec un pantalon cigarette et une chemise blanche masculine ? Le chic, tout simplement.