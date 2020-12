Le masque: accessoire pour rester stylée et en sécurité

La capitale du Canada prend la sécurité et le bien-être de sa population très au sérieux. Le couvre-visage étant obligatoire dans tous les lieux fermés à Ottawa, pourquoi ne pas faire en sorte qu’il reflète notre style personnel? Les influenceurs locaux sont d’accord: il y a moyen de s’amuser avec notre look malgré la crise sanitaire. Le masque est le nouvel essentiel – et sur plus d’un plan. «Maintenant qu’on porte le masque depuis près d’un an, on en voit dans différents tissus, dont les nuances s’harmonisent avec les saisons: des modèles légers de couleur vive pour l’été et des versions plus épaisses aux tons riches pour l’automne et l’hiver», dit Katie Hession, de @yowcitystyle. Le masque peut même être une façon amusante de souligner une occasion: comme les fêtes approchent à grands pas, il y aura assurément aussi des masques sur ce thème.