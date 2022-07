Voilà notre chance de faire la fête avec Dua Lipa – ou tout comme.

«Le deuxième lancement s’inspire de la culture des raves et des affiches de fêtes technos de l’époque», affirme la star dans un communiqué de presse. «Je m’en suis aussi inspirée pour les couleurs et le look général auquel j’aspirais pour la collection».

Pour cette deuxième collaboration, Dua Lipa, qui est en train de devenir une icône de mode et une créatrice de tendances, propose sa propre interprétation des chaussures et des vêtements Puma classiques en leur ajoutant des couleurs vives et un esprit amusant. La collection est un mélange parfait de mode, de vêtements de sport et de nostalgie qui s’intègre aussi aisément à un look de jour qu’à une tenue de soirée. Les pièces affichent aussi le logo de papillon iridescent conçu par la chanteuse, qui représente l’espoir et la métamorphose.